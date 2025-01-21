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В одном из районов Бахчисарая построят новый водовод

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости Крым. В историческом районе Бахчисарая будет проведен ремонт и на некоторых участках строительство нового водовода. Об этом в ходе прямого эфире на своей странице ВКонтакте заявил глава администрации города Дмитрий Скобликов.

Источник: РИА "Новости"

«Ряд работ запланированы в старой части города, а именно это строительство водовода, которого на сегодня нет. Это улица Басенко, там будет сделан водовод примерно во второй половине 2025 года», — сказал он.

На улице Басенко в Бахчисарае расположен историко-археологический комплекс «Салачик», на территории которого сохранилось здание Зынджырлы медресе, построенное в начале XVI века, Дюрбе Хаджи-Гирея и мечеть Менги-Гирея.

Работы по реконструкции и строительству водовода начнутся в июле.

«Помимо этого, в старой части города очень много улочек будут отремонтированы, а именно это все улицы вокруг школы № 2. Также будет отремонтирована дорога на улицах Богдана Хмельницкого и Карла Маркса», — добавил глава администрации.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на ремонт дорог в Феодосии выделено 450 миллионов рублей, еще 150 миллионов потратят на благоустройство придомовых территорий.

строительство