В индустриальных и логистических парках региона создано 11000 рабочих мест

«Только в 2024 году в сеть индустриальных и логистических парков зашли 8 новых компаний, которые намерены вложить в свои предприятия 1,7 млрд рублей и создать 825 новых рабочих мест. Эти компаниипланируют, в том числе, построить современные, высокотехнологичные производства, промышленных роботов, конвейерных подшипников, оборудования для промпредприятий», — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.