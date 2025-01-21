Глава Екатеринбурга одобрил концессию на закупку трамваев для Академического

Согласно документу, планируется построить линию протяженностью 24,5 км, реконструировать ветку длинной 1,7 км, а также возвести трамвайное депо. Кроме того, запланирована покупка 20 двухсекционных и 60 трехсекционных трамваев для транспортного обслуживания района. Сумма проекта не уточняется.
В этот же документ включены планы по другим концессионным соглашениям. В частности, планируется передать в концессию объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые находятся в ведении МУП «Водоканал». Еще пять концессионных соглашений будут заключены по строительству и реконструкции социальных объектов.