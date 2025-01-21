Кущевская районная больница получила новое оборудование

Об этом информировала пресс-служба администрации Краснодарского края.
В прошлом году учреждение получило разнообразное новое оборудование, включая ультразвуковые аппараты и аппараты для инвазивной вентиляции легких, а также оборудование для реабилитации и лабораторных исследований, кроме того, были переданы функциональные кровати. Также больница обзавелась четырьмя новыми автомобилями, среди которых есть и машина скорой помощи.
Как отметил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов, оснащение учреждений современным оборудованием является одним из главных аспектов, обеспечивающих высокое качество и доступность медицинского обслуживания.
В целом в Краснодарском крае было передано более 5 тысяч единиц современного оборудования для больниц и поликлиник.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Краснодарском крае стартовала неделя профилактики неинфекционных заболеваний. С 20 по 26 января в регионе пройдет множество медицинских мероприятий, которые помогут жителям лучше понимать, как сохранить свое здоровье и предотвратить развитие хронических заболеваний.