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Кущевская районная больница получила новое оборудование

В Кущевской районной больнице обновили медицинское оснащение.

Об этом информировала пресс-служба администрации Краснодарского края.

В прошлом году учреждение получило разнообразное новое оборудование, включая ультразвуковые аппараты и аппараты для инвазивной вентиляции легких, а также оборудование для реабилитации и лабораторных исследований, кроме того, были переданы функциональные кровати. Также больница обзавелась четырьмя новыми автомобилями, среди которых есть и машина скорой помощи.

Как отметил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов, оснащение учреждений современным оборудованием является одним из главных аспектов, обеспечивающих высокое качество и доступность медицинского обслуживания.

В целом в Краснодарском крае было передано более 5 тысяч единиц современного оборудования для больниц и поликлиник.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Краснодарском крае стартовала неделя профилактики неинфекционных заболеваний. С 20 по 26 января в регионе пройдет множество медицинских мероприятий, которые помогут жителям лучше понимать, как сохранить свое здоровье и предотвратить развитие хронических заболеваний.

медицина