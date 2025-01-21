Кущевская районная больница получила новое оборудование

В прошлом году учреждение получило разнообразное новое оборудование, включая ультразвуковые аппараты и аппараты для инвазивной вентиляции легких, а также оборудование для реабилитации и лабораторных исследований, кроме того, были переданы функциональные кровати. Также больница обзавелась четырьмя новыми автомобилями, среди которых есть и машина скорой помощи.