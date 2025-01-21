Самару и Казань может связать ночной поезд

По словам Дорофеевского, развитие пассажирского сообщения между Самарой и Казанью является одной из главных задач на ближайшее будущее. И ночной поезд станет одним из решений. Планируется, что из Самары он будет отправляться вечером, а утром уже будет в Казани. В обратном направлении он будет ездить по такому же расписанию: вечером — Казань, утром — Самара.