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Михаил Мишустин одобрил повышенные тарифы на тепло для Екатеринбурга

Глава правительства России Михаил Мишустин одобрил перевод Екатеринбурга в новую тарифную зону на отопление. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Детали соглашения в документе не уточняются. Однако известно, что интересантами новой тарифной зоны выступают Свердловский филиал ПАО «Т Плюс» и АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ЕТК).

Как говорили представители Свердловского филиала ПАО «Т Плюс», на сегодня в Екатеринбурге изношено 73% теплосетей. Кроме того, из-за роста жилищного строительства необходимо построить новые источники теплогенерации. Для того, чтобы ускорить темпы ремонта сетей и построить котельные, необходимо привлечь порядка 90 млрд рублей. Для этого в Свердловском филиале ПАО «Т Плюс» предложили перевести Екатеринбург в новую тарифную зону по отоплению — метод «альтернативной котельной».

В этом случае для того, чтобы окупить затраты, теплоснабжающая организация может уйти из-под тарифного регулирования. Хотя границы сохранятся: цены устанавливаются в рамках предельного уровня, определенного государственным регулятором.