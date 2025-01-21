Михаил Мишустин одобрил повышенные тарифы на тепло для Екатеринбурга

Как говорили представители Свердловского филиала ПАО «Т Плюс», на сегодня в Екатеринбурге изношено 73% теплосетей. Кроме того, из-за роста жилищного строительства необходимо построить новые источники теплогенерации. Для того, чтобы ускорить темпы ремонта сетей и построить котельные, необходимо привлечь порядка 90 млрд рублей. Для этого в Свердловском филиале ПАО «Т Плюс» предложили перевести Екатеринбург в новую тарифную зону по отоплению — метод «альтернативной котельной».