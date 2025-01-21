Под Волгоградом нашли 300 кило опасной сметаны

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили грубое нарушение на предприятии в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном ведомстве, производитель оформил производственный сертификат на 300 килограммов сметаны, но не указал сырье, из которого ее изготовили. Да и ветеринарно-санитарную экспертизу продукции не провел.
Такие действия нарушают закон «О ветеринарии» и технический регламент «О безопасности пищевой продукции». А еще не позволяют отследить происхождение сметаны, что может привести к выпуску в оборот опасного для здоровья продукта.
Ответственным за нарушение объявили предостережение с требованием соблюдать все необходимые нормы. Поддельный производственный сертификат аннулировали.