В Башкирии благоустроят еще 94 общественных пространства

Всего в Башкирии с 2019 года по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 806 общественных территорий. На это было выделено, в общей сложности, 8,2 млрд рублей, из которых почти 90 процентов — федеральные средства. Только в 2024 году в регионе обновили 123 общественных пространства, из них 71 — в городах и 52 — в селах.