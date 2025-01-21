В Башкирии благоустроят еще 94 общественных пространства

Как отметили в министерстве, особое внимание будет уделено благоустройству в районных центрах. Для этого в республике изменили порядок финансирования. Так, если в прошлом году 70% от общей суммы средств выделялось городам, а 30% — сельским поселениям, то в 2025 году городам отводится 56%, сельским поселениям — 44%.
Напомним, объекты, которые благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды», выбирают сами жители в рамках всероссийского онлайн-голосования. В прошлом году в голосовании по отбору территорий участвовали 974 тысячи жителей Башкирии. Республика является лидером в стране по количеству проголосовавших жителей.
Всего в Башкирии с 2019 года по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 806 общественных территорий. На это было выделено, в общей сложности, 8,2 млрд рублей, из которых почти 90 процентов — федеральные средства. Только в 2024 году в регионе обновили 123 общественных пространства, из них 71 — в городах и 52 — в селах.