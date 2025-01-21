Причиной приостановки стало переустройство коммуникаций и строительство подземного перехода на улице Дзержинского, в районе перекрестка с улицей Нахимова.
На время проведения работ светофор на перекрестке Дзержинского и Нахимова будет перенесен на 50−100 метров севернее и дополнен вызывной кнопкой для пешеходов. Для удобства жителей организуют временный наземный переход.
Доступность улицы Дзержинского обеспечат 16 городских и пригородных маршрутов общественного транспорта, которые временно возьмут на себя нагрузку, создаваемую закрытием троллейбусного маршрута.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в районе остановки «Нахимова» ведется строительство подземного пешеходного перехода длиной 78 метров с лестницами и полным переустройством инженерных сетей. Работы будут проводиться поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для горожан.
На время строительства остановки общественного транспорта временно переместят ближе к торговому центру «Красная площадь». Ожидается, что проект повысит безопасность и удобство передвижения для пешеходов, а также улучшит транспортную ситуацию в районе улицы Дзержинского.
Краснодар на время лишится троллейбусного маршрута № 2
С 22 января троллейбусный маршрут № 2, соединяющий железнодорожный вокзал «Краснодар-I» и мегацентр «Красная площадь», временно прекращает движение. Об этом сообщили в департаменте транспорта Краснодара.
Причиной приостановки стало переустройство коммуникаций и строительство подземного перехода на улице Дзержинского, в районе перекрестка с улицей Нахимова.