Краснодар на время лишится троллейбусного маршрута № 2

Причиной приостановки стало переустройство коммуникаций и строительство подземного перехода на улице Дзержинского, в районе перекрестка с улицей Нахимова.



На время проведения работ светофор на перекрестке Дзержинского и Нахимова будет перенесен на 50−100 метров севернее и дополнен вызывной кнопкой для пешеходов. Для удобства жителей организуют временный наземный переход.



Доступность улицы Дзержинского обеспечат 16 городских и пригородных маршрутов общественного транспорта, которые временно возьмут на себя нагрузку, создаваемую закрытием троллейбусного маршрута.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в районе остановки «Нахимова» ведется строительство подземного пешеходного перехода длиной 78 метров с лестницами и полным переустройством инженерных сетей. Работы будут проводиться поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для горожан.



На время строительства остановки общественного транспорта временно переместят ближе к торговому центру «Красная площадь». Ожидается, что проект повысит безопасность и удобство передвижения для пешеходов, а также улучшит транспортную ситуацию в районе улицы Дзержинского.