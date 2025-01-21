Мишустин перевел Екатеринбург в ценовую зону теплоснабжения

Как сообщало Накануне.RU, переход в ценовую зону теплоснабжения также известен как «метод альтернативной котельной» и представляет из себя вариант установления предельной цены на тепло. Она рассчитывается как стоимость выработки на условной «идеальной» котельной, которую можно было построить здесь и сейчас в текущих финансовых условиях с учетом капитальных и эксплуатационных затрат. Отсюда и возникло неофициальное название — «альтернативная котельная». Решение о переходе в ценовую зону принимает Правительство РФ.