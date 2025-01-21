Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

УФАС Приангарья взыскало с ИЭСК более 11 млн

Более 11 миллионов рублей взыскало Управление ФАС по Иркутской области с ИЭСК за отсутствие технологического присоединения за ноябрь и декабрь 2024 года.

Источник: ФАС

Об этом сообщается в телеграм-канале антимонопольной службы.

В декабре по одному из дел позицию УФАС поддержала апелляционная инстанция. Речь идёт о технологическом присоединении к электросетям производственного цеха в Ангарске. Компания оплатила за подключение около 300 тысяч рублей, провела работы по монтажу и наладке электроустройств в цехе, но присоединение выполнено не было. За это УФАС назначило ИЭСК штраф в сумме 300 тысяч рублей.

Энергетики обжаловали штраф, однако Арбитражный суд Иркутской области и Четвёртый арбитражный апелляционный суд оставили решение антимонопольщиков без изменений.

штрафы
ФАС