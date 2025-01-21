УФАС Приангарья взыскало с ИЭСК более 11 млн

В декабре по одному из дел позицию УФАС поддержала апелляционная инстанция. Речь идёт о технологическом присоединении к электросетям производственного цеха в Ангарске. Компания оплатила за подключение около 300 тысяч рублей, провела работы по монтажу и наладке электроустройств в цехе, но присоединение выполнено не было. За это УФАС назначило ИЭСК штраф в сумме 300 тысяч рублей.