Возобновляемые электростанции в Молдове за два года втрое увеличили производство энергии

По данным ведомства, это в три раза больше, чем в 2022 году, и в восемь раз больше, чем в 2020 году.
Из общего объема 266,9 МВт представляют собой продажу энергии на свободном рынке, при этом большую часть — 133,6 МВт — произвели ветровые станции, а 116,8 МВт — фотоэлектрические.
Еще 133,7 МВт — это производители, имеющие право на поддержку в рамках механизма фиксированных тарифов (131,8 МВт фотоэлектрические и 1,84 МВт ветровые).
Остальные 33,4 МВт производят станции, которые установлены в соответствии с Законом о возобновляемых источниках энергии от 2007 года.
В то же время домашние хозяйства, предприятия и государственные органы установили 115 МВт фотоэлектрических панелей в рамках механизма нетто-измерений и 30,3 МВт фотоэлектрических панелей в течение 2024 года.
По данным Национального центра устойчивой энергетики, в 2024 году из возобновляемых источников будет выработано 691 тысяча. МВт электроэнергии, что составляет 16,72% от годового потребления правобережной Молдовы.