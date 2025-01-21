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Новороссийск получил финанирование на три новых национальных проекта

Об этом 21 января сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

С 2025 года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина запущены новые национальные проекты.

Новороссийск получил финансирование по трем из них: «Семья», «Молодежь и дети», и «Инфраструктура для жизни». Сумма федерального, краевого и муниципального бюджетов составила порядка 255 млн рублей.

По нацпроекту «Молодежь и дети» ежемесячное денежное вознаграждение будут получать советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и классные руководители школ города-героя.

Получено финансирование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», средства направят на благоустройство парка «Южные пруды».

В рамках реализации нацпроекта «Семья» в Приморском внутригородском районе модернизируют библиотеку под модельный стандарт.