Новороссийск получил финанирование на три новых национальных проекта

С 2025 года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина запущены новые национальные проекты.
Новороссийск получил финансирование по трем из них: «Семья», «Молодежь и дети», и «Инфраструктура для жизни». Сумма федерального, краевого и муниципального бюджетов составила порядка 255 млн рублей.
По нацпроекту «Молодежь и дети» ежемесячное денежное вознаграждение будут получать советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и классные руководители школ города-героя.
Получено финансирование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», средства направят на благоустройство парка «Южные пруды».
В рамках реализации нацпроекта «Семья» в Приморском внутригородском районе модернизируют библиотеку под модельный стандарт.