Сразу на 70% вырос экспорт мороженого из Казахстана

При этом, экспорт продукта вырос несмотря на то, что производство немного снизилось. Совокупные объемы за январь-ноябрь 2024 года достигли 49,4 тысяч тонн, что на 3% меньше, чем было в те же месяцы годом ранее. Снизились и объемы импорта, примерно такими же темпами, до 12,5 тонн.