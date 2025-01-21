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Сразу на 70% вырос экспорт мороженого из Казахстана

АСТАНА, 21 янв— Sputnik. За январь-ноябрь 2024 года Казахстан экспортировал 9,8 тысяч тонн мороженого, что сразу на 70% больше, чем за тот же период 2023-го, посчитали аналитики DATA HUB.

Источник: Sputnik.kz

Нынешнее значение — максимум в доступной статистике с 2002 года.

«Почти все объемы сейчас пришлись на трех покупателей — Россию с долей в 69%, Кыргызстан и Узбекистан (20% и 9%). Закупки нашего мороженого нарастила притом вся тройка, но заметнее всего рост по РФ — почти двукратный».

сообщают аналитики.

При этом, экспорт продукта вырос несмотря на то, что производство немного снизилось. Совокупные объемы за январь-ноябрь 2024 года достигли 49,4 тысяч тонн, что на 3% меньше, чем было в те же месяцы годом ранее. Снизились и объемы импорта, примерно такими же темпами, до 12,5 тонн.

В результате, на внутреннем рынке в эти 11 месяцев задержалось на 10% меньше мороженого, чем было годом ранее.

экономика
торговля