Сразу на 70% вырос экспорт мороженого из Казахстана

Нынешнее значение — максимум в доступной статистике с 2002 года.
«Почти все объемы сейчас пришлись на трех покупателей — Россию с долей в 69%, Кыргызстан и Узбекистан (20% и 9%). Закупки нашего мороженого нарастила притом вся тройка, но заметнее всего рост по РФ — почти двукратный».
При этом, экспорт продукта вырос несмотря на то, что производство немного снизилось. Совокупные объемы за январь-ноябрь 2024 года достигли 49,4 тысяч тонн, что на 3% меньше, чем было в те же месяцы годом ранее. Снизились и объемы импорта, примерно такими же темпами, до 12,5 тонн.
В результате, на внутреннем рынке в эти 11 месяцев задержалось на 10% меньше мороженого, чем было годом ранее.