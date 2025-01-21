Итоги нацпроектов «Демография» и «Образование» подвели в Самаре

В 56 учреждениях появились мобильные компьютерные классы, а в 38 школах — профильные классы. В Самаре построили семь новых детских садов, такое же количество учреждений отремонтировали и реконструировали. Появились три новые школы, в планах — строительство еще пяти соцучреждений.