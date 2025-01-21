Итоги нацпроектов «Демография» и «Образование» подвели в Самаре

В Самаре озвучили итоги реализации национальных проектов «Образование» и демография. Данные представил департамент образования Самары.
— В 139 школах областного центра обновили материально-техническую базу с внедрением цифровой образовательной среды, — рассказали в ведомстве.
В 56 учреждениях появились мобильные компьютерные классы, а в 38 школах — профильные классы. В Самаре построили семь новых детских садов, такое же количество учреждений отремонтировали и реконструировали. Появились три новые школы, в планах — строительство еще пяти соцучреждений.
Дети в Самаре посещают дополнительные занятия, участвуют в деятельности «Орлят России» и «Движения Первых», становятся волонтерами, хорошо учатся и успешно сдают ЕГЭ.