«Автотор» начал производство внедорожников BJ60 в Калининграде

BAIC — ведущий бренд одноименной группы компаний (Beijing Automotive Industry Corp). Компания была создана в 1958 году и входит в топ-5 крупнейших автопроизводителей Китая. В 2024 году общий объем продаж группы компаний составил 1,7 млн автомобилей. В 2023 году BAIC вышел на российский рынок. Сейчас линейка бренда в России включает шесть моделей: седан BAIC U5 Plus, компактный кроссовер BAIC X35, среднеразмерные кроссоверы BAIC X55, BAIC X7 и BAIC X75, а также рамный внедорожник BAIC BJ40.