«Автотор» начал производство внедорожников BJ60 в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 21 января. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг «Автотор» начинает производство внедорожников BJ60 на заводе в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Автотор» объявляет о запуске производства рамного внедорожника BJ60 бренда BAIC. BJ60 стал 6-й моделью BAIC и 2-й внедорожной моделью бренда, выпускаемой на заводе «Автотор» в Калининграде. В продуктах серии воплощается off-road экспертиза бренда BAIC, который с 1960-х годов специализируется на производстве внедорожников, — говорится в сообщении пресс-службы.
Первые автомобили BAIC BJ60, произведенные для российского рынка, будут оснащены двухлитровым дизельным двигателем мощностью 163 л. с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Силовая установка внедорожника реализована по технологии мягкого гибрида (MHEV1): здесь традиционный ДВС дополняет электромотор мощностью 10 кВт, который выполняет функцию стартера, облегчающего работу двигателя. Размеры внедорожника составляют 5040 мм x 1955 мм x 1925 мм (длина, высота, ширина), колесная база — 2820 мм.
Запуск производства модели BJ60 состоялся в соответствии со сроками, предусмотренными генеральным соглашением о сотрудничестве «Автотора» и BAIC International, которое включает поэтапное расширение и обновление модельного ряда выпускаемой продукции.
«Автотор» — один из ведущих российских автопроизводителей, крупнейшее предприятие обрабатывающей промышленности Калининградской области. Компания основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. С момента начала работы предприятиями компании произведено более 2,6 млн автомобилей (более 220 моделей) всемирно известных брендов.
BAIC — ведущий бренд одноименной группы компаний (Beijing Automotive Industry Corp). Компания была создана в 1958 году и входит в топ-5 крупнейших автопроизводителей Китая. В 2024 году общий объем продаж группы компаний составил 1,7 млн автомобилей. В 2023 году BAIC вышел на российский рынок. Сейчас линейка бренда в России включает шесть моделей: седан BAIC U5 Plus, компактный кроссовер BAIC X35, среднеразмерные кроссоверы BAIC X55, BAIC X7 и BAIC X75, а также рамный внедорожник BAIC BJ40.