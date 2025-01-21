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Золотодобывающий карьер в Красноярском крае стал самым глубоким в стране

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Карьер Восточный в Северо-Енисейском районе Красноярского края попал в Книгу рекордов России как самый глубокий, где добывают золото открытым способом.

Источник: "Полюс-Красноярск"

На сегодняшний день его глубина превышает 880 метров, а диаметр сопоставим с площадью 389 футбольных стадионов или 120 Красных площадей в Москве.

Как сообщают в пресс-службе правительства края, в карьер поместилось бы самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа высотой 828 метров. Отработка карьера началась еще в 1985 году. Начиная с тех лет и по сегодняшний день здесь было добыто 269,3 млн тонн руды.

В карьере одновременно работают более 100 единиц спецтехники: большегрузные самосвалы, буровые установки, экскаваторы-гиганты, вспомогательная техника. Путь техники по кругу сверху до самой глубокой точки занимает около 30−40 минут. Работы ведутся, не останавливаясь ни на минуту.

экономика