Золотодобывающий карьер в Красноярском крае стал самым глубоким в стране

На сегодняшний день его глубина превышает 880 метров, а диаметр сопоставим с площадью 389 футбольных стадионов или 120 Красных площадей в Москве.
Как сообщают в пресс-службе правительства края, в карьер поместилось бы самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа высотой 828 метров. Отработка карьера началась еще в 1985 году. Начиная с тех лет и по сегодняшний день здесь было добыто 269,3 млн тонн руды.
В карьере одновременно работают более 100 единиц спецтехники: большегрузные самосвалы, буровые установки, экскаваторы-гиганты, вспомогательная техника. Путь техники по кругу сверху до самой глубокой точки занимает около 30−40 минут. Работы ведутся, не останавливаясь ни на минуту.