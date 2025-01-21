Золотодобывающий карьер в Красноярском крае стал самым глубоким в стране

Как сообщают в пресс-службе правительства края, в карьер поместилось бы самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа высотой 828 метров. Отработка карьера началась еще в 1985 году. Начиная с тех лет и по сегодняшний день здесь было добыто 269,3 млн тонн руды.