Центр по обслуживанию и продаже белорусской техники построят в Иркутской области

В Иркутской области планируют построить единый мультибрендовый центр продаж и сервисного обслуживания белорусской техники. Как стало известно КП-Иркутск, Беларусь — один из ведущих внешнеторговых партнеров, только за девять месяцев 2024 импорт продукции в Приангарье увеличился на 16,5% (если сравнивать с показателями 2023 года).
В основном в регион поставляют автомобили спецназначения и грузовики, которые используют в сельском хозяйстве. Например, к концу 2024 на предприятиях насчитали 2 164 белорусских тракторов (это 62% от общего количества), 113 зерноуборочных комбайнов (10,2%) и 32 кормоуборочных комбайна (17,5%).
Постройка нового центра не только укрепит развитие совместной работы, но и положительно повлияет на ее развитие.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошлый 2024 год товарооборот Иркутской области и Беларуси составил 90 миллионов долларов.