Центр по обслуживанию и продаже белорусской техники построят в Иркутской области

В Иркутской области планируют построить единый мультибрендовый центр продаж и сервисного обслуживания белорусской техники. Как стало известно КП-Иркутск, Беларусь — один из ведущих внешнеторговых партнеров, только за девять месяцев 2024 импорт продукции в Приангарье увеличился на 16,5% (если сравнивать с показателями 2023 года).