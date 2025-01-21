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Центр по обслуживанию и продаже белорусской техники построят в Иркутской области

Беларусь — один из ведущих внешнеторговых партнеров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области планируют построить единый мультибрендовый центр продаж и сервисного обслуживания белорусской техники. Как стало известно КП-Иркутск, Беларусь — один из ведущих внешнеторговых партнеров, только за девять месяцев 2024 импорт продукции в Приангарье увеличился на 16,5% (если сравнивать с показателями 2023 года).

В основном в регион поставляют автомобили спецназначения и грузовики, которые используют в сельском хозяйстве. Например, к концу 2024 на предприятиях насчитали 2 164 белорусских тракторов (это 62% от общего количества), 113 зерноуборочных комбайнов (10,2%) и 32 кормоуборочных комбайна (17,5%).

Постройка нового центра не только укрепит развитие совместной работы, но и положительно повлияет на ее развитие.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошлый 2024 год товарооборот Иркутской области и Беларуси составил 90 миллионов долларов.