В Казахстане создадут Венчурный фонд

«Поэтому надо ускорить процедуры создания Венчурного фонда. Помимо этого, следует оцифровать все процедуры проведения научных и научно-исследовательских работ. Соответствующая платформа уже функционирует. К ней необходимо подключить государственные органы, квазигосударственный сектор и недропользователей. Тогда это повысит востребованность отечественных инновационных разработок и будет содействовать их выходу на международные рынки. Инновации становятся новой валютой на мировой арене. Они позволяют странам занять свою нишу на IT-рынке и дают большой мультипликативный эффект для многих отраслей экономики».