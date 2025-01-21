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На Кубани запустят 23 импортозамещающих производства в 2025 году

В Краснодарском крае в 2025 году запустят 23 импортозамещающих проекта в промышленности при поддержке государства. Производства охватят сферы радиоэлектроники, станкостроения, машиностроения и медицинской промышленности, сообщает пресс-служба администрации региона.

Источник: Коммерсантъ

Глава Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что проекты позволят повысить урожайность кубанских полей, а также улучшить качество медицинской помощи и поднять уровень безопасности жителей.

Серийный выпуск продукции начнется на площадках шести заводов в Краснодаре, Кавказском и Северском районах. Четыре предприятия построены с нуля.

На новых производствах в Кропоткине уже протестировали комплектующие для сельхозтехники и оборудования горнодобывающей промышленности. В станице Смоленской провели испытания изделий медицинского назначения. В поселке Ильском произвели пробную партию амфорного диоксида кремния из рисовой лузги и органобентонита, в Афипском — компоненты картриджных систем.

Министерство промышленной политики региона разработало механизм поддержки роботизации производственных процессов через Фонд развития промышленности края. Ведомство также начнет возмещать предприятиям расходы на приобретение отечественного промышленного оборудования.