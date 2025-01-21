На Кубани запустят 23 импортозамещающих производства в 2025 году

На новых производствах в Кропоткине уже протестировали комплектующие для сельхозтехники и оборудования горнодобывающей промышленности. В станице Смоленской провели испытания изделий медицинского назначения. В поселке Ильском произвели пробную партию амфорного диоксида кремния из рисовой лузги и органобентонита, в Афипском — компоненты картриджных систем.