На Кубани запустят 23 импортозамещающих производства в 2025 году

Глава Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что проекты позволят повысить урожайность кубанских полей, а также улучшить качество медицинской помощи и поднять уровень безопасности жителей.
Серийный выпуск продукции начнется на площадках шести заводов в Краснодаре, Кавказском и Северском районах. Четыре предприятия построены с нуля.
На новых производствах в Кропоткине уже протестировали комплектующие для сельхозтехники и оборудования горнодобывающей промышленности. В станице Смоленской провели испытания изделий медицинского назначения. В поселке Ильском произвели пробную партию амфорного диоксида кремния из рисовой лузги и органобентонита, в Афипском — компоненты картриджных систем.
Министерство промышленной политики региона разработало механизм поддержки роботизации производственных процессов через Фонд развития промышленности края. Ведомство также начнет возмещать предприятиям расходы на приобретение отечественного промышленного оборудования.