В Ростовской области назвали главных фальсификаторов молочной продукции

Основными фальсификаторами молочной продукции на территории области являлись: ООО «МЗ Богатырский край», ИП А. А. Касьяновой, ИП М. М. Силкина, ИП А. В. Шейкина, ИП В. А. Звонарева, ИП П. А. Лесового, ООО «Либертас», ООО «Метрополь» и ООО «Олимп».