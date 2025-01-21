В Самаре возобновят суд по делу о сносе рынка на ул. Ново-Садовой

Поэтому производство по делу решили возобновить. Теперь, по всей видимости, предстоит назначать экспертизу заново. Необходимо это для того, чтобы выяснить, создает ли мини-рынок угрозу безопасности движения транспорта и пешеходов, и можно ли ее обеспечить путем установки спецоборудования. Ведь торговые ряды расположены прямо у трамвайных путей. Также специалист должен дать заключение о том, соответствуют ли объекты действующим строительным, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам и правилам, есть ли угроза жизни и здоровью граждан, а также возможность дальнейшей эксплуатации.