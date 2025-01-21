В Ленинградской области хотят положить конец унылой застройке городов

Чтобы привлечь к гармоничному развитию населенных пунктов Ленинградской области специалистов из Петербурга и других регионов, областные власти в 2025 году продолжат проведение открытых конкурсов. Так, на конкурсной основе предстоит выбрать проекты пяти крупных объектов социальной направленности. Среди них — Дворец культуры в поселке имени Тельмана (Тосненский район), ЗАГС во Всеволожске, мемориальный музей рядом с мемориальным комплексом «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны» в деревне Зайцево Гатчинского района. Также по конкурсу выберут проекты зданий архива в Старой Ладоге и спорткомплекса в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти. Победители получат полмиллиона рублей по пяти номинациям.