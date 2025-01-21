В Ленинградской области хотят положить конец унылой застройке городов

Жители бывших деревень и поселков, получивших недавно статус городов, часто жалуются на однообразие и безликость окружающей их застройки. Заполненные одинаковыми плоскими многоэтажками кварталы способны вогнать в депрессию кого угодно. Конечно, при подробном рассмотрении Кудрово и Мурино, например, заметно отличаются друг от друга, но внутри этих городов многие дома, улицы и дворы похожи как близнецы. Особенно там, где целые кварталы возведены одним застройщиком.
Чтобы уйти от повторения, которое ничему не учит, в Ленинградской области решили привлекать к градостроительным конкурсам молодых архитекторов и даже студентов. Упорядоченному разнообразию должно способствовать и то, что городские поселения региона отныне будут развиваться только в соответствии с мастер-планами, подчеркивающими их индивидуальность, но не допускающими хаоса в застройке.
Это касается не только новых, но и исторических городов: для них главное — не потерять свое лицо. Шесть муниципальных образований региона, в том числе Кингисепп, Волхов и ряд других, уже разработали свои мастер-планы. В начале 2025 года будет объявлен конкурс на разработку мастер-плана города Сосновый Бор. Параллельно идет разработка мастер-плана для Ивангорода.
Как рассказал «Российской газете» первый зампредседателя комитета градостроительной политики — главный архитектор Ленобласти Сергей Лутченко, для 36 городов и поселков 47-го региона уже разработаны индивидуальные дизайн-коды, чтобы населенные пункты не застраивались по одному шаблону.
В Ленобласти законодательно установлены требования к облику зданий, среди которых — отсутствие штукатурки на первых этажах, позволяющее разнообразить типовые здания, использование антивандальных материалов, обязательное оформление цветовых переходов на фасадах архитектурными элементами и проработка вечернего освещения всех общественных зданий. Это уже положительно повлияло на облик новых домов и сооружений, в том числе высотных объектов.
Кроме того, в регионе предусмотрено использование основного цвета и его оттенков при строительстве жилых кварталов. «Чтобы квартальная система была не разноцветная, “вырви глаз”, а имела свой уникальный цвет, где можно выделить именно за счет пластики фасада доминанту или сделать фасадную застройку вдоль улично-дорожной сети», — поясняет Сергей Лутченко. По его словам, последовательная реализация этих требований позволит преодолеть градостроительный хаос, накопившийся в предыдущие десятилетия, и придать большим и малым городам Ленобласти собственный характерный стиль.
Чтобы привлечь к гармоничному развитию населенных пунктов Ленинградской области специалистов из Петербурга и других регионов, областные власти в 2025 году продолжат проведение открытых конкурсов. Так, на конкурсной основе предстоит выбрать проекты пяти крупных объектов социальной направленности. Среди них — Дворец культуры в поселке имени Тельмана (Тосненский район), ЗАГС во Всеволожске, мемориальный музей рядом с мемориальным комплексом «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны» в деревне Зайцево Гатчинского района. Также по конкурсу выберут проекты зданий архива в Старой Ладоге и спорткомплекса в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти. Победители получат полмиллиона рублей по пяти номинациям.