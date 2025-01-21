В Омске интерес к квартирам-студиям вырос на 12% за год

Спрос на студии заметно вырос: в 2024 году интерес к ним увеличился на 5% по сравнению с прошлым годом. В Москве, где спрос на студии поднялся на 18%, популярность таких квартир связана с запретом на строительство жилья площадью менее 28 кв. м. В Омске интерес к студиям увеличился на 12%.