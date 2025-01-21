В Омске интерес к квартирам-студиям вырос на 12% за год

В 2024 году на рынке вторичной недвижимости удалось сохранить баланс предложения благодаря увеличению сроков размещения объявлений. Это произошло из-за нескольких факторов. Во-первых, вырос интерес к долгосрочной аренде: многие собственники решили сдавать жильё вместо продажи. Во-вторых, часть владельцев отложила покупку нового жилья и не выставляла старую недвижимость на продажу.
В результате в декабре 2024 года объём предложений оказался на 6% выше, чем в декабре 2023 года. Положительная динамика зафиксирована в 36 из 45 крупных городов. Максимальный рост отмечен в Омске (+44%), Улан-Удэ (+39%), Кемерово (+29%), Самаре (+28%), Челябинске (+23%), Томске и Ярославле (по +21%). В Москве прирост составил 9%.
Спрос на студии заметно вырос: в 2024 году интерес к ним увеличился на 5% по сравнению с прошлым годом. В Москве, где спрос на студии поднялся на 18%, популярность таких квартир связана с запретом на строительство жилья площадью менее 28 кв. м. В Омске интерес к студиям увеличился на 12%.
Самыми популярными объектами на платформе стали двухкомнатные квартиры (33% от общего спроса). На втором месте — однокомнатные (29%), на третьем — трёхкомнатные (20%).
Средняя стоимость квартир на вторичном рынке в 2024 году сильно варьировалась в зависимости от региона. Самое дешёвое жильё предлагалось в Смоленске (3,7 млн рублей), Ижевске (3,8 млн рублей) и Ульяновске (3,9 млн рублей). Самые высокие цены зафиксированы в Москве (31,9 млн рублей), Сочи (14,5 млн рублей) и Санкт-Петербурге (11,1 млн рублей).
В Омске средняя стоимость квартиры составила 5,3 млн рублей, что делает жильё в городе относительно доступным на фоне других крупных регионов.