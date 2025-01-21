Нацбанк Казахстана намерен купить 70 тонн золота у казахстанских производителей

Как известно, в 2011 году поправка о «праве первой покупки» была принята в законодательство об обороте драгоценных металлов и драгоценных камней.
«Введение нормы обязательной продажи аффинированного золота Национальному Банку в 2011 году позволило достичь значительного положительного эффекта, став важным шагом в пополнение золотовалютных резервов и развитии золотодобывающей отрасли Казахстана».
По мнению руководство Нацбанка, первоначальные цели специально разработанной программы к настоящему моменту выполнены. В частности, размер золотовалютных резервов к концу 2024 года достиг исторического максимума в 45,8 млрд долларов. Значительно увеличился объем производства аффинированных золотых слитков в стране. Это позволило новым компаниям получить международное признание. Например, аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын» получил аккредитацию международного стандарта качества слитков Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.
«В то же время ввиду значительного роста цен на золото, а также объемов производства существенно увеличились масштабы эмиссии тенге, и как следствие, негативный эффект на инфляцию».
В целях снижения инфляции к целевому уровню в 5% Национальным Банком было принято решение по продаже на внутреннем валютном рынке долларов США, полученных в результате реализации золота, купленного ранее у отечественных золотодобывающих предприятий.
«Сумма валюты к продаже будет эквивалентна объему эмиссии тенге, произведенной Национальным Банком для покупки золота».
Внедрение нового механизма зеркалирования позволяет адаптировать денежно-кредитную политику к современным вызовам, сохраняя макроэкономическую стабильность.
Продажи иностранной валюты будут осуществляться с соблюдением принципа рыночного нейтралитета. Эквивалент квартального объема эмиссии в иностранной валюте будет равномерно продаваться на внутреннем валютном рынке в течение следующего квартала.
«По прогнозным данным, плановый объем покупок золота в рамках приоритетного права в 2025 году оценивается в 70 тонн или порядка 6 млрд долларов США при текущих ценах на золото».
Для зеркалирования приобретения аффинированного золота в четвертом квартале 2024 года Национальный Банк в течение первого квартала 2025 года будет осуществлять продажу иностранной валюты на сумму около 750 млрд тенге.
В сообщении регулятора отмечено, что «операции зеркалирования не отразятся на объеме золотовалютных резервов, так как покупки золота будут компенсироваться продажами валюты на бирже».