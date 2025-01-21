Почему в Казахстане подорожал картофель

«У нас на сегодняшний день в стабилизационных фондах картошка имеется. Сейчас осталось порядка 62 тыс. тонн по Казахстану, которые реализуются в среднем по Казахстану где-то в районе 130 тенге, если быть поточнее, 129,1 тенге. В Стабфонде сейчас эта картошка реализуется, она есть в регионах через социальные магазины партнера стабфонда. Вместе с тем на сегодняшний день мы видим, что из-за того, что экспорт увеличился, объемы картошки у сельхозтоваропроизводителей есть, но при этом цена именно сельхозтоваропроизводителей, цена на картошку у них выросла. И таким образом, если включать логистику и торговую надбавку, то из-за этого она на сегодняшний день варьируется в районе 320 тенге в среднем по Казахстану».