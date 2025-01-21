Новосибирцев ожидает повышение тарифа ЖКХ с 1 июля

С 1 июля 2025 года в Новосибирской области вступят в силу новые тарифы на коммунальные услуги. Губернатор Андрей Травников утвердил постановление, согласно которому цены вырастут в среднем на 13,5% для большинства населенных пунктов региона, включая областной центр. Об этом сообщило правительство региона.