Новосибирцев ожидает повышение тарифа ЖКХ с 1 июля

С 1 июля 2025 года в Новосибирской области вступят в силу новые тарифы на коммунальные услуги. Губернатор Андрей Травников утвердил постановление, согласно которому цены вырастут в среднем на 13,5% для большинства населенных пунктов региона, включая областной центр. Об этом сообщило правительство региона.
В Новосибирске холодная вода, газ и водоотведение подорожают на 11,9%, горячая вода — на 12,1%, а электроэнергия и отопление — на 12,6%.
Наибольший рост тарифов коснется некоторых районов области. Например, в Барабинске горячее водоснабжение подорожает сразу на 26,21%, а в Куйбышеве холодная вода станет дороже на 27,5%. В Болотном наибольший скачок коснётся горячей воды — рост составит 39,34%.
В Бердске изменения не столь значительны: холодная и горячая вода, газ и водоотведение увеличатся в цене на 11,9%, а электроэнергия и отопление — на 12,6%.
В остальных районах региона увеличения будут варьироваться в зависимости от видов услуг и поставщиков. Правительство области подчеркивает, что повышение обусловлено инфляцией и ростом затрат на обслуживание коммунальной инфраструктуры.