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Мэрия ищет деньги на реконструкцию проблемного перекрёстка в Хабаровске

На реализацию проекта не хватает 200 миллионов рублей.

Источник: ТАСС

Администрация Хабаровска ищет финансирование на реконструкцию одного из проблемных городских перекрёстков — пересечения улиц Карла Маркса и Краснодарской. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проект уже готов и прошёл все необходимые разрешительные процедуры. Ориентировочная стоимость объекта составляет 500 миллионов рублей, из которых 300 миллионов должны выделить из бюджета региона. С оставшейся частью суммы сейчас проблемы.

Согласно проекту, должен быть расширен второстепенный участок проезжей части от улицы Карла Маркса до соединения с Краснодарской до четырёх полос — это чуть более 200 метров. С обеих сторон обустроят тротуары, смонтируют освещение и сделают заезды ко всем ведомствам, находящимся в этом районе. На перекрёстке вместо знака «Стоп» появится светофор, который поможет упорядочить движение транспорта. При этом реконструкция самой улицы Карла Маркса не планируется.

По информации пресс-службы администрации города Хабаровска, хоть проект и готов, провести конкурс на определение подрядчика пока не представляется возможным — процедуру запустят тогда, когда окончательно решится вопрос с финансированием. Документы для проведения торгов в настоящее время на стадии подготовки.

Наше издание ранее подробно писало о необходимости реконструкции этого участка. Его нужно расширять именно для того, чтобы решить проблему «вечных» пробок на главной улице Хабаровска. Затор в районе остановки «Памятник партизанам» собирается из-за поворачивающего налево в сторону нового микрорайона Ореховая сопка транспорта. Одна полоса потеряна. Зачастую пробка растягивается на много километров до самого центра города.