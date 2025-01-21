Мэрия ищет деньги на реконструкцию проблемного перекрёстка в Хабаровске

Согласно проекту, должен быть расширен второстепенный участок проезжей части от улицы Карла Маркса до соединения с Краснодарской до четырёх полос — это чуть более 200 метров. С обеих сторон обустроят тротуары, смонтируют освещение и сделают заезды ко всем ведомствам, находящимся в этом районе. На перекрёстке вместо знака «Стоп» появится светофор, который поможет упорядочить движение транспорта. При этом реконструкция самой улицы Карла Маркса не планируется.