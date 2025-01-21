Школу и четыре детских сада хотят реорганизовать в Самаре

В Самаре планируют реорганизовать четыре детских сада и одну школу. Проекты соответствующих документов подготовили в мэрии. Речь идет про школу № 121 и про детские сады № 166, № 296, № 311, № 365.
— Реорганизация проводится для оптимизации расходов и совершенствования внутренней структуры, — следует из документов.
Из школы № 21 выделят детский сад № 6. В результате реорганизации дошкольные учреждения будут называться МБДОУ Детский сад № 365 и МБДОУ Детский сад № 166.
Также в Самаре построили семь новых детских садов, отремонтировали и реконструировали такое же количество. Об итогах реализации нацпроектов «Демография» и «Образование» рассказали в городском департаменте образования.