Скоростной трамвай Волгограда свяжут с другими видами транспорта

Напомним, что власти давно вынашивают идею в очередной раз перекроить транспортную схему. Важным пунктом может стать планируемое на лето укорочение маршрутов из Волжского. Сегодня коммерческие микроавтобусы довозят пассажиров до центра Волгограда, что удобно большинству. Предполагается, что в будущем граждане будут доезжать до северной окраины города-героя и пересаживаться, чтобы проследовать дальше. Объясняется этот шаг заботой об удобстве населения. Но гораздо очевиднее здесь выгода местного муниципального транспорта, на который безальтернативно вынуждены будут пересесть пассажиры.
Впрочем, пока хочется верить, что здравый смысл восторжествует. На сегодня декларируется лишь намерение связать два рельсовых вида транспорта. Так, с железнодорожной станции возле тракторного завода можно будет пересесть на трамвай. Правда, загруженность электричек из Волжского очень невысока. Это объясняется удаленным расположением вокзала в городе-спутнике. Его жителям намного быстрее добраться в соседний Волгоград на маршрутке.
В январе областная власть приняла решение выделить средства на благоустройство территории, прилегающей к трамвайным путям. На конечных остановках создадут парковые зоны. Эти работы выполнят в течение двух лет.
— На разворотном кольце линии скоростного трамвая ведутся работы по примыканию стрелочных переводов, идет укладка рельсов и шпал. Кроме того, там предстоит сделать высокие платформы, остановочные павильоны и благоустроить территорию, — говорит генеральный директор предприятия электротранспорта Сергей Федоричев. — По трамвайным путям на текущий год планы следующие. Мы завершаем строительно-монтажные работы по реконструкции второго маршрута метротрама. Проектируем продление линии от кольца ВГТЗ через территорию завода до улицы Михайлова. Все это входит в инвестпрограмму модернизации электротранспорта. Она сейчас выполняется на деньги концессионера, федерального и областного бюджета и кредиты.
Еще стоит отметить достаточно масштабные работы в Красноармейском районе, где проведут капитальный ремонт путевой части наземного трамвайного маршрута N 11. Это не связанная с остальной трамвайной сетью города система, по пассажиропотоку сопоставимая с метротрамом.
В ближайшие годы ожидается модернизация и капитальный восстановительный ремонт старого подвижного состава, основная часть которого — чешские вагоны «Татра». Для этого на заводе ВЭТА проходит пусконаладка нового оборудования. По информации пресс-службы мэрии, приобретено 12 стоек для поднятия многотонных трамвайных тележек с колесными парами, индукционный съемник внутренних обойм подшипников, аппарат лазерной очистки металла, его резки и сварки, а также установка по нанесению полиуретанового теплоизоляционного слоя. На самом предприятии заменили кровлю площадью свыше шести тысяч квадратных метров. Рабочие заканчивают отделку туалетов, душевой, раздевалок и актового зала.
— Продолжаем перевооружение завода. Фактически завершается ремонт подсобных помещений. В планах — в этом году приобрести и установить все необходимое оборудование и выйти на намеченные показатели по восстановлению трамваев, — сказал замглавы Волгограда Виталий Кокшилов.
За последние пять лет пассажиропоток на муниципальном общественном транспорте вырос со 150 — 170 тысяч человек в сутки до 315 — 350 тысяч. Это объясняется обновлением подвижного состава и увеличением частоты рейсов. Еще недавно пассажирские перевозки были практически отданы на откуп частникам. Из муниципального исправно работал только электротранспорт. Сейчас на линиях стало больше автобусов и электробусов.