Скоростной трамвай Волгограда свяжут с другими видами транспорта

Напомним, что власти давно вынашивают идею в очередной раз перекроить транспортную схему. Важным пунктом может стать планируемое на лето укорочение маршрутов из Волжского. Сегодня коммерческие микроавтобусы довозят пассажиров до центра Волгограда, что удобно большинству. Предполагается, что в будущем граждане будут доезжать до северной окраины города-героя и пересаживаться, чтобы проследовать дальше. Объясняется этот шаг заботой об удобстве населения. Но гораздо очевиднее здесь выгода местного муниципального транспорта, на который безальтернативно вынуждены будут пересесть пассажиры.