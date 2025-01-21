Депутат от Башкирии прокомментировала задания президента по развитию инвестиций

Для инвесторов создаются все условия для работы в республике Башкортостан — «путь» инвестора в рамках инвестиционно-строительного цикла за год сократился в среднем на 40%. Это отметил и министр экономического развития РФ Максим Решетников на ПМЭФ в прошлом году. Кроме того, именно у нас в регионе представлено наибольшее в стране количество инвестиционных площадок, доступных для потенциальных инвесторов.