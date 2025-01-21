Депутат от Башкирии прокомментировала задания президента по развитию инвестиций

Депутат Госдумы от Башкирии Наталья Орлова напомнила, что Башкортостан сегодня занимает прочные позиции среди лидирующих по инвестиционной привлекательности регионов нашей страны. "Это подтверждается авторитетным Национальным рейтингом состояния инвестиционного климата, ежегодно публикуемым Агентством стратегических инициатив. В прошлом году, напомню, наша республика заняла в нем третье место, разделив его с еще двумя регионами.
Это стало возможно благодаря системной работе с инвесторами, которая реализуется под руководством поддержки Главы республики и экономическим блоком правительства. В частности, в результате успешного внедрения регионального инвестиционного стандарта. Значительную роль сыграли и такие технологические решения как инвестиционный портал и инвестиционная карта республики.
Для инвесторов создаются все условия для работы в республике Башкортостан — «путь» инвестора в рамках инвестиционно-строительного цикла за год сократился в среднем на 40%. Это отметил и министр экономического развития РФ Максим Решетников на ПМЭФ в прошлом году. Кроме того, именно у нас в регионе представлено наибольшее в стране количество инвестиционных площадок, доступных для потенциальных инвесторов.
Что касается будущего, то механизмы эффективной инвестиционной политики можно условно разделить на связанные с привлечением капитала, требующего прежде всего устранения административных барьеров, — и на различные инструменты поддержки МСП, развития инфраструктуры, транспортно-логистической системы — то, что создает условия для привлечения инвесторов.
Отраслевым приоритетом для нашего региона должны стать инвестиции в высокотехнологичный сектор, компании, осуществляющие технологические инновации. И для этого тоже потребуется создание действенных мер государственной поддержки", — прокомментировала парламентарий.
Что касается «инструмента семейных долгосрочных сбережений», в Башкирии уже действует программа жилстройсбережний, которая признана настолько успешной, что предлагается к масштабированию в пределах страны, а застройщики считают её перспективной заменой льготной ипотеке.
С 2024 года в стране работает программа долгосрочных сбережений (ПДС): за 10 месяцев 2024 года жители Башкирии заключили 46,3 тыс. договоров, сумма взносов превысила 1,1 млрд руб.