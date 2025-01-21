Авиарейсы из Перми в Красноярск отменены из-за отсутствия субсидий

Из расписания пермского аэропорта Большое Савино исчезли рейсы в Красноярск. Ранее перелеты по данному направлению выполняла авиакомпания «Россия». Пермяки летали из Перми до Красноярска два раза в неделю: по средам и воскресеньям.
Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на региональное министерство транспорта, данный маршрут не попал в перечень субсидируемых рейсов на 2025 год. В ведомстве добавили, что решение о запуске полетов принимает перевозчик. Не исключается, что могут провести дополнительный отбор и включить этот маршрут в список субсидируемых позже.
Напомним, ранее Росавиация утвердила перечень маршрутов для Пермского края, которые получат субсидии в 2025 году. В список вошли 13 межрегиональных субсидируемых авиамаршрутов из Перми. В частности, поддержат полеты в Усинск, Тюмень, Сургут, Самару, Новый Уренгой, Новосибирск, Нижневартовск, Минеральные Воды, Махачкалу, Когалым, Калининград, Казань и Волгоград.