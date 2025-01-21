Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиарейсы из Перми в Красноярск отменены из-за отсутствия субсидий

Полетная программа по данному направлению действовала с ноября 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Из расписания пермского аэропорта Большое Савино исчезли рейсы в Красноярск. Ранее перелеты по данному направлению выполняла авиакомпания «Россия». Пермяки летали из Перми до Красноярска два раза в неделю: по средам и воскресеньям.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на региональное министерство транспорта, данный маршрут не попал в перечень субсидируемых рейсов на 2025 год. В ведомстве добавили, что решение о запуске полетов принимает перевозчик. Не исключается, что могут провести дополнительный отбор и включить этот маршрут в список субсидируемых позже.

Напомним, ранее Росавиация утвердила перечень маршрутов для Пермского края, которые получат субсидии в 2025 году. В список вошли 13 межрегиональных субсидируемых авиамаршрутов из Перми. В частности, поддержат полеты в Усинск, Тюмень, Сургут, Самару, Новый Уренгой, Новосибирск, Нижневартовск, Минеральные Воды, Махачкалу, Когалым, Калининград, Казань и Волгоград.