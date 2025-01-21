Авиарейсы из Перми в Красноярск отменены из-за отсутствия субсидий

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на региональное министерство транспорта, данный маршрут не попал в перечень субсидируемых рейсов на 2025 год. В ведомстве добавили, что решение о запуске полетов принимает перевозчик. Не исключается, что могут провести дополнительный отбор и включить этот маршрут в список субсидируемых позже.