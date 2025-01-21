Условия получения детских пособий обновили в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба ОСФР по Нижегородской области, процесс получения пособий на детей и пособий по беременности изменился с 1 января 2025 года.
Согласно информации, теперь для получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 4 минимальных размера труда (МРОТ). В этом году он равен 22,44 тыс. рублей.
Таким образом, доход каждого трудоспособного члена семьи, вне зависимости от формы занятости, должен составлять не менее 89,76 тыс. рублей за год.
Отмечается, что требования к минимальному доходу смягчат, если в остальные месяцы расчетного периода трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам (например, женщина была беременна или ухаживала за ребенком/пожилым человеком). На жителей новых регионов правило минимального дохода в 4 МРОТа не распространяется.
Кроме того, при оценке нуждаемости с нового года не будут учитываться госвыплаты военнослужащим и членам их семей, которые произведены в возмещение ущерба от участия в боевых действиях. Также не будут учитываться средства, выделенные из федерального бюджета на ремонт частных домов погибших военнослужащих.
В частности, оформить единое пособие на новорожденного ребенка семьям стало проще. Если семья уже получает выплаты на старших детей, ОСФ назначит единое пособие на новорожденного без проведения комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия останется тем же. А длительность выплаты определится сроком, на который уже назначено пособие на других детей по последнему назначению.
В последний месяц периода получения единого пособия на одного из детей семья может подать заявление на переоформление единого пособия на всех детей сразу.
Еще одно изменение этого года — переназначение пособия, если место жительства ребенка определено по суду.
В случае если один из родителей уже получает выплаты на ребенка, повторное назначение пособия недопустимо. Но если у второго родителя есть решение суда о том, что место жительства ребенка определено с ним, то по заявлению этого родителя ОСФР может прекратить выплату пособия бывшему супругу или супруге.
Ранее сообщалось, что единое пособие на детей увеличили в Чувашии с января 2025 года.
Мера связана с увеличением прожиточного минимума на 1,924 тыс. рубля для детей и на 2,163 тыс. рубля для беременных женщин. Таким образом, на начало текущего года в республике он составил 14,965 тыс. рублей и 16,817 тыс. рублей в месяц соответственно.
Отмечается, что повышение затронет пособия для обеих категорий граждан — детей в возрасте до 17 лет и беременных женщин. При этом индексация проходит в беззаявительном порядке.
Сообщалось также, что в России стартует социальная кампания по поддержке семей с детьми.
Ее цель — вдохновить зрителя взглянуть иначе на свою семью, поделиться чувствами и эмоциями со своими родными, подарить тепло близким. Ведь самая главная ценность в жизни каждого человека — крепкая семья.