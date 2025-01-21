Условия получения детских пособий обновили в Нижегородской области.

В случае если один из родителей уже получает выплаты на ребенка, повторное назначение пособия недопустимо. Но если у второго родителя есть решение суда о том, что место жительства ребенка определено с ним, то по заявлению этого родителя ОСФР может прекратить выплату пособия бывшему супругу или супруге.