В Крыму увеличили выплаты ветеранам ко Дню Победы

«В Республике Крым единовременные выплаты ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях, увеличены в 2025 году с 50 до 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Дополнительно к этой сумме получат по 100 тысяч рублей в апреле участники обороны и освобождения Крыма, в июне — партизаны и подпольщики ко Дню партизан и подпольщиков.
Глава Крыма отметил, что такое решение было принято в прошлом году. Оформление порядка выплат завершено сегодня.
«По словам президента, память — это, прежде всего, конкретные дела. Мы обязаны нашим ветеранам жизнью и мирным небом над головой и всегда будем благодарны за их бессмертный подвиг».