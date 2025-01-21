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В Крыму увеличили выплаты ветеранам ко Дню Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости Крым. В Крыму увеличили размер единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«В Республике Крым единовременные выплаты ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях, увеличены в 2025 году с 50 до 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Дополнительно к этой сумме получат по 100 тысяч рублей в апреле участники обороны и освобождения Крыма, в июне — партизаны и подпольщики ко Дню партизан и подпольщиков.

Глава Крыма отметил, что такое решение было принято в прошлом году. Оформление порядка выплат завершено сегодня.

«По словам президента, память — это, прежде всего, конкретные дела. Мы обязаны нашим ветеранам жизнью и мирным небом над головой и всегда будем благодарны за их бессмертный подвиг».

заявил Сергей Аксенов