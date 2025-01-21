Янтарный комбинат фиксирует рост стоимости янтаря-сырца

Самый большой рост средней стоимости янтарного сырья зафиксирован в 2024 году — цена янтаря выросла на 25% в прошлом году.
Рост стоимости связан с возросшей конкуренцией среди компаний-переработчиков, количество которых на бирже увеличилось на 70% за три года. В 2024 году в торгах участвовали 54 юрлица, включая представителей Армении, Киргизии, Китая, Кувейта, Казахстана, Гонконга, ОАЭ и Сербии.
Калининградский янтарный комбинат добывает около 600 тонн сырья в год и полностью покрывает потребности рынка.