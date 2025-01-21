В Нытвенском округе предприятие не выплачивало зарплату 37 работникам

Директора предприятия лесоперерабатывающей промышленности в Нытвенском районе привлекут к административной ответственности за долги по зарплатам. Нарушение трудового законодательства выявила прокуратура в ходе проверки.
В надзорном ведомстве рассказали, что организация не выплатила зарплату 37 работникам. В итоге накопилась задолженность в размере более 1,2 млн рублей.
По результатам проверки директору предприятия внесено представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату зарплаты в срок. Отмечается, что ранее работодатель уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. После прокурорской проверки организация выплатила долг в полном объеме.