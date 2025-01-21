Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нытвенском округе предприятие не выплачивало зарплату 37 работникам

Задолженность составила больше 1,2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Директора предприятия лесоперерабатывающей промышленности в Нытвенском районе привлекут к административной ответственности за долги по зарплатам. Нарушение трудового законодательства выявила прокуратура в ходе проверки.

В надзорном ведомстве рассказали, что организация не выплатила зарплату 37 работникам. В итоге накопилась задолженность в размере более 1,2 млн рублей.

По результатам проверки директору предприятия внесено представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату зарплаты в срок. Отмечается, что ранее работодатель уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. После прокурорской проверки организация выплатила долг в полном объеме.