В Нытвенском округе предприятие не выплачивало зарплату 37 работникам

По результатам проверки директору предприятия внесено представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату зарплаты в срок. Отмечается, что ранее работодатель уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. После прокурорской проверки организация выплатила долг в полном объеме.