Более ста общественных пространств обновят по нацпроекту в Волгограде и области

В 2025 году в Волгоградской области приступают к реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью благоустроят 104 объекта, среди которых и общественные пространства, и дворы. В том числе десять проектов выбрали по итогам всероссийского онлайн-голосования.