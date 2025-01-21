Более ста общественных пространств обновят по нацпроекту в Волгограде и области

В 2025 году в Волгоградской области приступают к реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью благоустроят 104 объекта, среди которых и общественные пространства, и дворы. В том числе десять проектов выбрали по итогам всероссийского онлайн-голосования.
Как сообщили в комитете ЖКХ региона, преображение общественных пространств продолжат за счет проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2025 году на благоустройство парков, скверов и пешеходных зон из федерального и областного бюджетов выделили 930 миллионов рублей. Субсидии получат 20 городов и районов, в том числе Урюпинск, Ленинск и Краснослободск.