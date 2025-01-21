В Волгоградской области создан межрегиональный центр урбанизма

Организация самой крупной в стране молодежной урбанистической площадки позволит объединить лучшие российские практики в сфере архитектуры и благоустройства, привлечь широкий пул инвесторов, сформировать сильную проектную группу, укрепить межрегиональное взаимодействие в сфере культуры и развития городской среды. Участники центра «Поволжье» будут стажироваться в других регионах, это позволит создать эффективный профессиональный лифт для молодых специалистов.