В Волгоградской области создан межрегиональный центр урбанизма

Создание центра стратегического развития «Поволжье» стало одним из итогов встречи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с молодежью в августе прошлого года. Первыми идею о реализации подобного проекта высказали представители центра «Вяз».
Организация самой крупной в стране молодежной урбанистической площадки позволит объединить лучшие российские практики в сфере архитектуры и благоустройства, привлечь широкий пул инвесторов, сформировать сильную проектную группу, укрепить межрегиональное взаимодействие в сфере культуры и развития городской среды. Участники центра «Поволжье» будут стажироваться в других регионах, это позволит создать эффективный профессиональный лифт для молодых специалистов.
Одной из важных задач центра станет вовлечение молодежи в реализацию программы стратегического развития города-героя Волгограда до 2034 года.
Напомним, ранее на базе амфитеатра начал работу центр развития креативных индустрий «Волга», здесь сегодня состоится большая встреча Андрея Бочарова с представителями юного поколения. Это еще один пример реализованной инициативы молодежи, такую задачу глава региона поставил по итогам встречи с организаторами и участниками фестиваля #ТриЧетыре.