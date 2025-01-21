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В Волгоградской области создан межрегиональный центр урбанизма

Новую площадку назвали «Поволжье», творческое молодежное пространство разместилось на территории амфитеатра. С работой центра урбанизма познакомился губернатор Андрей Бочаров, 21 января он проводит встречу с волгоградской молодежью.

Создание центра стратегического развития «Поволжье» стало одним из итогов встречи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с молодежью в августе прошлого года. Первыми идею о реализации подобного проекта высказали представители центра «Вяз».

Организация самой крупной в стране молодежной урбанистической площадки позволит объединить лучшие российские практики в сфере архитектуры и благоустройства, привлечь широкий пул инвесторов, сформировать сильную проектную группу, укрепить межрегиональное взаимодействие в сфере культуры и развития городской среды. Участники центра «Поволжье» будут стажироваться в других регионах, это позволит создать эффективный профессиональный лифт для молодых специалистов.

Одной из важных задач центра станет вовлечение молодежи в реализацию программы стратегического развития города-героя Волгограда до 2034 года.

Напомним, ранее на базе амфитеатра начал работу центр развития креативных индустрий «Волга», здесь сегодня состоится большая встреча Андрея Бочарова с представителями юного поколения. Это еще один пример реализованной инициативы молодежи, такую задачу глава региона поставил по итогам встречи с организаторами и участниками фестиваля #ТриЧетыре.