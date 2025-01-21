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Срок службы блока № 1 Ростовской АЭС продлили на 30 лет

Росатом одобрил план масштабной модернизации энергоблока № 1 Ростовской АЭС для продления его службы. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской АЭС.

За 23 года эксплуатации энергоблок № 1 Ростовской АЭС произвел более 188 млрд кВт.ч электроэнергии. Этой энергией хватило бы для обеспечения Южного и Северо-Кавказского федеральных округов почти на два года.

Проект модернизации энергоблока разработал сотрудник АО «Атомэнергопроект». Теперь сотрудники занимаются подготовкой документации для будущего обновленного объекта.

Вопросом продления срока эксплуатации энергоблока начали заниматься в 2020 году. Сейчас на станции заменили оборудование аварийной и предупредительной защиты, автоматического контроля нейтронного потока и комплекса электрооборудования.

Ростовская АЭС находится возле Цимлянского водохранилища. На станции ввели в эксплуатацию 4 энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000.

Также есть возможность создания станций в Ростовской области и Краснодарском крае. Необходимые для этого документы подписал председатель правительства РФ Михаилом Мишустиным.