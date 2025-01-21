В Новосибирске в 2025 году появятся 176 новых остановочных павильонов

В 2025 году в Новосибирске установят 176 новых остановочных павильонов. Об этом во вторник, 21 января сообщил и. о. начальника городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Валерий Жарков.
По словам чиновника, в первую очередь, павильоны установят на оборудованных остановочных площадках, где старые павильоны пришли в негодность или отсутствуют.
«С администрациями районов согласовано 70 таких мест. Также планируется полноценно обустроить 106 остановок — оформить посадочные площадки, заездные карманы, заасфальтировать подходы, создать инженерную инфраструктуру в соответствии с ГОСТом. В настоящее время ГЦОДД ведёт заключение контракта на установку 41 павильона типа Б и 50 павильонов типа Г. На следующей неделе поставят ещё 90 остановок по договорам, заключённым в прошлом году. Есть возможность совместно с администрациями районов увеличивать число подготовленных площадок, новые павильоны в запасе есть», — доложил Жарков.
Кроме того, власти намерены продолжить реализацию пилотного проекта по оборудованию конечных остановок бытовыми модулями для экипажей автобусов. Пока такой комплекс установлен на конечной остановке «Станиславский жилмассив». После тестового периода будет принято решение об оборудовании такими модулями других конечных остановок в городе.