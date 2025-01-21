В Новосибирске в 2025 году появятся 176 новых остановочных павильонов

«С администрациями районов согласовано 70 таких мест. Также планируется полноценно обустроить 106 остановок — оформить посадочные площадки, заездные карманы, заасфальтировать подходы, создать инженерную инфраструктуру в соответствии с ГОСТом. В настоящее время ГЦОДД ведёт заключение контракта на установку 41 павильона типа Б и 50 павильонов типа Г. На следующей неделе поставят ещё 90 остановок по договорам, заключённым в прошлом году. Есть возможность совместно с администрациями районов увеличивать число подготовленных площадок, новые павильоны в запасе есть», — доложил Жарков.