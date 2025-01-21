В Новосибирск поступило ещё 9 снегоуборочных машин

В Новосибирск прибыла ещё одна партия техники для уборки снега. Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале, в город приехало девять фронтальных погрузчиков TL-155 со снегометателями.
— Ускорим распределение спецтехники по районам, чтобы оперативно устранять последствия снегопадов. Дальнейшее укрепление технической базы дорожных учреждений будем планировать с учётом прохождения этой зимы, — проинформировал градоначальник.
В 2024 году в Новосибирск закупили рекордное количество таких машин — 112 единиц. 103 из них уже переданы в эксплуатацию.
Ранее КП-Новосибирск писала, что госавтоинспекторы предупредили новосибирцев о непогоде. В регионе ожидают резкие похолодания и обильные осадки.