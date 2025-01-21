В Перми закрыли пекарню «Хлебница» на улице Советской Армии

Напомним, перед Новым годом в Перми произошла вспышка сальмонеллеза. Купленными в сети пекарен «Хлебница» салатами отравились более 80 человек. После этого было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следователи предъявили обвинение исполнительному директору сети пекарен «Хлебница» в Перми Ксении Троицкой и индивидуальному предпринимателю Юлии Гагариной. Обе женщины были отправлены под домашний арест. Кроме того, в начале января этого года решением судов Перми закрыли несколько пекарен сети «Хлебница» и заготовочный цех.