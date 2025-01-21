Ростовское транспортное кольцо разгрузит город от транзитных машин

Создаваемое вокруг донской столицы Ростовское транспортное кольцо позволит избавить город от транзитных машин, сделает выезды из города в разные стороны и сократит вероятность пробок, а, следовательно, и улучшит экологию. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на ответ минтранса донского региона.