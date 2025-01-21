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Почему в Казахстане резко подорожал картофель

Зампредседатель Комитета торговли Министерства торговли Ернур Жаутикбаев прокомментировал повышение цен на картофель, передает BaigeNews.kz. По его словам, основные причины роста — увеличение экспорта.

Источник: Baigenews

«Экспорт увеличился, объемы картошки сельхозтоваропроизводителей есть, но при этом цена у них выросла. Если включать логистику и включать торговую надбавку, то в таком случае, цена на сегодняшний̆ день варьируется в районе 320 тенге в среднем по Казахстану».

сказал Ернур Жаутикбаев в кулуарах правительства.

По его словам, ведомство каждый день мониторит цены. На сегодняшний̆ день в стабилизационных фондах запасы картофеля есть, это порядка 62 тысяч тонн.

«Они реализуются где-то в районе 130 тенге, если быть поточнее, 129,1 тенге. В Стабфонде сейчас эта картошка реализуется, она доступна в регионах через социальные магазины партнера фонда».

сказал Ернур Жаутикбаев.

Он добавил, что средняя цена картофеля по Казахстану составляет 322 тенге.

экономика
сельское хозяйство