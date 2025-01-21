Почему в Казахстане резко подорожал картофель

«Экспорт увеличился, объемы картошки сельхозтоваропроизводителей есть, но при этом цена у них выросла. Если включать логистику и включать торговую надбавку, то в таком случае, цена на сегодняшний̆ день варьируется в районе 320 тенге в среднем по Казахстану».