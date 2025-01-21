Минсельхоз: Самообеспечение яйцом в Калининградской области снизилось из-за проблем с доставкой суточных цыплят

«Это действительно поможет, во-первых, обеспечить стабильность большую. Мы с вами понимаем, когда несколько тысяч цыплят летят на самолёте в Калининградскую область — это, конечно, можно назвать туризмом, но не для них, им тяжело долететь в сохранности к нам. А когда будет поставляться инкубационное яйцо, это уже с меньшими потерями. Соответственно, предприятие более стабильно сможет привозить сюда инкубационное яйцо и уже сами будут заниматься цыплятами. У них сроки реализации проекта — 2024−2026 годы. Я думаю, это приведёт нас к более стабильному росту в части показателей по яйцу куриному», — заключил Иванов.