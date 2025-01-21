Минсельхоз: Самообеспечение яйцом в Калининградской области снизилось из-за проблем с доставкой суточных цыплят

В 2024 году в Калининградской области самообеспечение куриным яйцом снизилось с 98 до 92,4%. На это повлияли трудности с доставкой суточных цыплят. Об этом рассказал глава регионального Минсельхоза Артём Иванов на оперативном совещании в правительстве.
На 92% [регион обеспечен] столовым яйцом. На снижение уровня самообеспечения столовым яйцом в 2024 году, в первую очередь, повлияло сокращение объёмов производства, связанное с логистическими трудностями по доставке молодняка на территорию региона. В целях стабилизации ситуации единственным на территории региона предприятием по производству яйца принято решение о строительстве собственного инкубатора, что исключит потери при транспортировке суточных цыплят, — сказал Иванов.
К 2030 году власти планируют нарастить самообеспечение куриным яйцом до 98,5%. Губернатор Алексей Беспрозванных поинтересовался, как увеличить показатель до 100%. По словам министра, именно строительство инкубатора позволит улучшить ситуацию.
«Это действительно поможет, во-первых, обеспечить стабильность большую. Мы с вами понимаем, когда несколько тысяч цыплят летят на самолёте в Калининградскую область — это, конечно, можно назвать туризмом, но не для них, им тяжело долететь в сохранности к нам. А когда будет поставляться инкубационное яйцо, это уже с меньшими потерями. Соответственно, предприятие более стабильно сможет привозить сюда инкубационное яйцо и уже сами будут заниматься цыплятами. У них сроки реализации проекта — 2024−2026 годы. Я думаю, это приведёт нас к более стабильному росту в части показателей по яйцу куриному», — заключил Иванов.
Отметим, что куриное яйцо — один из самых подорожавших продуктов за последнее время. Рост цен в Калининградской области фиксируют с осени 2023 года. Минсельхоз объяснил это множеством факторов: на стоимости сказалось восстановление поголовья после птичьего гриппа, сезонность, рост затрат на топливо, сырьё и материалы, используемые в производственном процессе. Цена на десяток яиц доходила до 150 рублей.
Основным поставщиком куриных яиц в Калининградской области является «Гурьевская птицефабрика». В октябре 2024 года местную продукцию прекратили отправлять в другие регионы.