В Ростове хотят отменить 12 автобусных маршрутов

Согласно плану, планируется сократить автобусы ЗЖМ и Левенцовки — маршрут № 4а ГПЗ-10 — Детская поликлиника Железнодорожного района, № 26 Центральный рынок — Левенцовка; № 34 ГПЗ-10 — Центральный рынок; № 67а Левенцовка — Сельмаш и № 17а Левенцовка — Центральный рынок.
Также хотя убрать два автобуса из Суворовского — № 27 Суворовский — Центральный рынок и № 1а Суворовский — Главный автовокзал, автобус № 50 Лендворец — филиал часового завода «Витязь», автобус в Платовский — № 90а Главный автовокзал — Платовский № 78 и 83 Верхний Темерник — Центральный рынок, автобус из Платовского и СНТ Аксайского района № 35 инфекционная больница — Центральный рынок.
Еще власти предлагают отменить троллейбусы № 10 Центральный рынок-ВОС и № 12 Центральный рынок -ГПЗ-10 — Центральный рынок.
Вместо этого хотят открыть шесть новых автобусных маршрутов — № 18а Суворовский — автовокзал Центральный, № 89 Содружества — ЖК «Левенцовка Парк», № 74а ЖК «Соловьиная Роща» — Малиновского, № 39а Главный автовокзал — ЖК «Левобережье», № 97 Восточное шоссе — Центральный рынок и № 95 Центральный рынок — спортивный комплекс на левом берегу.
У нескольких автобусных маршрутов планируют изменить схему движения. Например, у автобусов № 64 и № 57 конечной остановкой сделать площадь Мичурина, а не Центральный рынок.
Как прокомментировал глава портала «Ростовский городской транспорт» Михаила Кругликова часть районов остались без транспорта — например, ЖК «Грин-Сайд» на Нансена и ЖК «Три сквера» и какой транспорт станет альтернативой автобус № 34 для жителей Коммунистического.