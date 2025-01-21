В Башкирии изыщут тысячу гектар под строительство жилья

С помощью этого сервиса граждане и компании могут подыскать для себя подходящий участок для строительства частного или многоквартирного дома, коттеджного посёлка. Благодаря этому сервису, запущенному в 2020 году, граждане компании арендовали 451 участок площадью 123 га.
Планируется, что к концу 2025 года объём ресурса для строительства составит 5 тыс. га.
С 2022 года работает проект «Земля для туризма», под туробъекты выявлено 24 участка общей площадью более 650 га, четыре участка площадью 4,6 га арендованы.
Чтобы сделать эти сервисы более удобными для жителей и бизнеса, в конце 2024 года они перенесены с Публичной кадастровой карты на Единую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных».