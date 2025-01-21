В Башкирии изыщут тысячу гектар под строительство жилья

С помощью этого сервиса граждане и компании могут подыскать для себя подходящий участок для строительства частного или многоквартирного дома, коттеджного посёлка. Благодаря этому сервису, запущенному в 2020 году, граждане компании арендовали 451 участок площадью 123 га.