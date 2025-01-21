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В Екатеринбурге по концессии построят трамвайную линию и спорткомплексы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список из 7 проектов, которые хотят передать в концессию.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, концессионные соглашения могут быть заключены для строительства трамвайной линии в Академическом районе и покупки 80 трамваев, для возведения двух спортивных комплексов (перекресток улиц Суходольская и Тенистая; Дагестанская, 1А), стадиона технических видов спорта (у Патрушихинского пруда).

Кроме этого в рамках концессионных соглашений намерены обновить детсад (улица Новаторов, 15), здание бассейна (Крауля, 89/2), объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

«МК-Урал» ранее писал, что концессионное соглашение по созданию и обслуживанию трамвайной линии в Академическом районе Екатеринбурга планируют заключить местные власти. Об этом сообщается в постановлении, подписанном главой города Алексеем Орловым.

В документе указано, что концессионное соглашение планируют заключить на 27,5 млрд рублей. Контроль исполнения возложен на заместителя главы Дмитрия Ноженко.

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