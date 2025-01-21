В Екатеринбурге по концессии построят трамвайную линию и спорткомплексы

Так, концессионные соглашения могут быть заключены для строительства трамвайной линии в Академическом районе и покупки 80 трамваев, для возведения двух спортивных комплексов (перекресток улиц Суходольская и Тенистая; Дагестанская, 1А), стадиона технических видов спорта (у Патрушихинского пруда).