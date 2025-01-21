Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — данные за 2024 год

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС в январе — декабре 2024 года составил $17,5 млрд, из них объем экспорта — $5,8 млрд, объем импорта — $11,7 млрд.
На страны Союза приходится более четверти всего внешнеторгового оборота республики, который за прошлый год достиг $65,9 млрд, увеличившись по сравнению с 2023-м на $2,4 млрд, или на 3,8%.
Основным партнером Узбекистана в ЕАЭС вновь стала Россия. Общий объем торговли с РФ составил $11,6 млрд, из которых почти $8 млрд приходится на импорт.
Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.