В Самарской области высадили почти 5 тыс. га леса

Ежегодная площадь лесовосстановления увеличилась с 689 га в 2019 г. до 927 га в 2024 году. Увеличены объемы заготовки семян лесных растений и выращивания стандартного посадочного материала с 4,7 млн штук сеянцев в 2018 г. до 5,3 млн сеянцев в 2024 году. Для выращивания посадочного материала в Самарской области функционируют 17 лесных питомников ГБУ СО «Самаралес».